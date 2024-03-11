В Кремле оценили попытки Франции создать коалицию для отправки войск на Украину

Стремление Франции создать коалицию стран, которые могут направить войска на Украину, очень опасно. Об этом в беседе с журналистами сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, подобные заявления способствуют росту напряженности в мире.

«В целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некий контингент, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности. Это опасная линия, очень опасная», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее издание Politico объявило, что Франция пытается собрать в альянс страны, готовые отправить военных на Украину. Идея нашла одобрение у прибалтийских стран.