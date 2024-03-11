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В Кремле оценили попытки Франции создать коалицию для отправки войск на Украину
Стремление Франции создать коалицию стран, которые могут направить войска на Украину, очень опасно. Об этом в беседе с журналистами сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, подобные заявления способствуют росту напряженности в мире.
«В целом расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некий контингент, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности. Это опасная линия, очень опасная», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее издание Politico объявило, что Франция пытается собрать в альянс страны, готовые отправить военных на Украину. Идея нашла одобрение у прибалтийских стран.
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