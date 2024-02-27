Во Франции объяснили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Гипотетическая отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии европейских лидеров на конференции в Париже по расширению помощи Киеву, и даже если она произойдет, это не будет означать вступления в бои с российскими силами. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам главы французского военного ведомства, речь шла расширение помощи в разминировании и обучении украинских военных. Консенсус достигнут не был, но эти инициативы не предполагают участия в боевых действиях, уточнил он. «Это не отправка войск для ведения войны против России», — подчеркнул в связи с этим Лекорню.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) республики в контексте отправки войск также обратил внимание на расширение поддержки Киева, в том числе в разминировании, кибербезопасности и производстве вооружений на территории Украины.

«Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция Президента республики», — пояснил дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что отправка войск обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он.

После слов Макрона многие страны отвергли идею отправки своих войск на Украину, в том числе Германия, Италия, Польша, Швеция, Чехия и другие. Со схожими заявлениями выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино — в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».