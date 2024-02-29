Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину

Слова о возможной отправке войск НАТО на Украину были вполне осознанными, взвешенными и продуманными, сказал, комментируя свое прошлое заявление, Президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил во время посещения олимпийской деревне в Париже, передает ТАСС.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — подтвердил французский лидер.

Ранее Макрон объявил, что представители порядка 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева. Во время разговора в том числе не исключалась и отправка военных на Украину. Позднее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что слова Президента связаны с расширением помощи в разминировании и обучении украинских военных, но не участием западных военнослужащих в боевых действиях.