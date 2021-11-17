В МФЦ РТ ежедневно обращаются до 8,5 тыс. заявителей за подтверждением учетной записи

В Татарстане ежедневно фиксируется до 8,5 тыс. обращений в МФЦ за услугой подтверждения учетной записи ЕСИА, необходимой для получения сертификата с QR-кодом. Об этом сообщила на брифинге журналистам директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Сейчас в среднем наблюдается примерно 8,5 тыс. заявителей в день, которые обращаются за данной услугой. Ранее, до масштабного применения QR-кодов, фиксировалось 1,3 тыс. человек, [обращавшихся] в день за этой услугой», — рассказала спикер.

Музафарова отметила, что в МФЦ Татарстана с 11 октября по 16 ноября поступило около 246 тыс. обращений за подтверждением учетной записи ЕСИА. «Наибольшее количество было 9 ноября — 11 тыс. человек пришли только за этой услугой», — подчеркнула она.

Директор МФЦ добавила, что 16 ноября общее количество посетителей за услугой ЕСИА составило 7534 человека, из них 5514 заявителей обратились за новой услугой по распечатке сертификатов с QR-кодом о вакцинации от Covid-19 без регистрации на портале госуслуг России.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Правительство страны внесло в Госдуму законопроекты о введении подтверждающих вакцинацию QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть их в декабре.