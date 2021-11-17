В МФЦ РТ можно получить сертификат с QR-кодом о вакцинации без регистрации на госуслугах

В многофункциональных центрах Татарстана появилась новая услуга по распечатке сертификатов с QR-кодом о вакцинации от Covid-19 без регистрации на портале госуслуг России. Об этом сообщила на брифинге директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Теперь у татарстанцев появился еще один способ получения матричного кода. И в этом случае регистрироваться на портале госуслуг России и подтверждать свою учетную запись не нужно. Сейчас у сотрудников МФЦ есть доступ к специальному сервису, разработанному Минцифры РФ. В нем формируются бумажные версии сертификата. Конечно, для обычных граждан данный сервис недоступен», – сказала спикер.

Музафарова уточнила, что бумажный сертификат, распечатанный в МФЦ, не содержит медицинских данных, но имеет такой же статус и срок действия, как и электронный. «В нем содержится срок действия сертификата, фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Тем, кто ранее распечатал сертификат в МФЦ из личного кабинета на портале, приходить за ним снова не нужно», – пояснила она.

По словам директора МФЦ, чтобы получить такую услугу, необходимо предъявить паспорт. «А СНИЛС и ОМС – при наличии. Бывают случаи, когда по СНИЛСу можно быстрее найти сертификат. Этот сервис очень удобен для людей, у которых нет интернета или кнопочные телефоны», – добавила она.

Кроме того, обратиться за услугой может представитель заявителя или его доверенное лицо. В этом случае необходима доверенность в простой письменной форме. «Нотариально заверять такую доверенность не нужно. В ней указываются паспортные данные, фамилия, имя, отчество и кому человек доверяет получить сертификат. К примеру, староста студенческой группы может собрать письменные доверенности, прийти в МФЦ и получить за всю группу сертификаты. Сертификаты распечатываются не только вакцинированным, но и переболевшим», – отметила спикер.

«А для создания учетной записи на портале госуслуг нужно приходить лично, никакая нотариально заверенная доверенность по законодательству не дает возможности, например, родственникам пожилого человека обратиться за такой услугой», – продолжила она.

Музафарова подчеркнула, что новая услуга заработала 16 ноября. Уже в первый день работы сервиса было распечатано 5514 сертификатов.

«Мы этому ресурсу очень рады, потому что подтверждение учетной записи при хорошем раскладе занимает от 10 минут до часа. Люди сами пытаются создать на портале личный кабинет, при этом ошибаются, а в результате создается несколько учетных записей. Как только появилась вторая учетная запись, зайти в личный кабинет возможности нет. Что и происходило – жители приходили к нам, чтобы мы убрали лишние записи и создали одну учетную запись», – заметила она.

Директор МФЦ рассказала, что распечатка сертификатов из этого сервиса происходит буквально за минуту. «Все МФЦ субъектов РФ к этому сервису подключились. Вчера мы его испытали. Надеемся, что произойдет спад очередей, потому что увеличится скорость выдачи сертификатов. А очереди наблюдаются в МФЦ из-за того, что большое количество заявителей приходит за ЕСИА. И мы занимаемся этим посетителем час. За час можем обслужить человек 30», – заявила она.

При этом Музафарова обратила внимание на то, что если медицинское учреждение не ввело данные о вакцинации, то на сервисе их тоже нет. Тогда получить сертификат невозможно. «Это не вина МФЦ», – заключила она.

Новая услуга реализована в МФЦ в соответствии с постановлением Правительства России от 3 ноября этого года. Возможность получить сертификат через портал госуслуг РФ тоже сохраняется.

Татарстан стал одним из немногих регионов, где распечатывать сертификаты о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании в МФЦ начали практически одновременно с масштабным применением QR-кодов. Но сделать это можно было только при наличии у заявителя подтвержденной учетной записи ЕСИА.