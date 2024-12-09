В Менделеевске прошла благотворительная ярмарка в поддержку СВО

В Менделеевске накануне Дня Героев Отечества состоялась благотворительная ярмарка, которая прошла в школе №1 имени Героя Советского Союза М. С. Фомина.

На ярмарке продавали домашние пироги, печенья, торты, джемы и другие угощения, приготовленные родителями и учениками.

Учащиеся также представили много различных поделок ручной работы: игрушки, украшения, открытки, картины, сувениры. По окончании продажи угощений и поделок были подведены итоги конкурса между классами.

Всё это сделало мероприятие еще более увлекательным и интересным для участников, отмечают организаторы.

Общая сумма вырученных средств превысила 50 тыс. рублей. Все заработанные деньги будут направлены на помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Ранее подобная ярмарка прошла в арт-пространстве «Атмосфера» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник». На выставке-продаже собрали больше 32 тыс. рублей. Они пойдут на отправку новой партии шефской помощи, которая запланирована в ближайшие две недели.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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