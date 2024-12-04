В Менделеевске провели благотворительную ярмарку для поддержки бойцов СВО

В Менделеевске в арт-пространстве «Атмосфера» прошла благотворительная акция «Щедрый вторник». Свои изделия ручной работы для выставки представили жители района — мастерицы старшего поколения, люди с ограниченными возможностями, дети. Все собранные средства будут переданы на поддержку земляков-участников СВО.

«Рад видеть, что их творчество заслужило такой интерес. Сотрудники администрации также уже поддержали инициативу. Мы вместе», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

На выставке-продаже собрали больше 32 тыс. рублей. Они станут частью общей отправки гуманитарного груза, которая запланирована в ближайшие две недели.

Всего с начала СВО Менделеевский район организовал более 40 отправок гуманитарной помощи. Глава района трижды лично доставлял грузы в зону спецоперации.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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