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В Менделеевске провели благотворительную ярмарку для поддержки бойцов СВО
В Менделеевске в арт-пространстве «Атмосфера» прошла благотворительная акция «Щедрый вторник». Свои изделия ручной работы для выставки представили жители района — мастерицы старшего поколения, люди с ограниченными возможностями, дети. Все собранные средства будут переданы на поддержку земляков-участников СВО.
«Рад видеть, что их творчество заслужило такой интерес. Сотрудники администрации также уже поддержали инициативу. Мы вместе», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
На выставке-продаже собрали больше 32 тыс. рублей. Они станут частью общей отправки гуманитарного груза, которая запланирована в ближайшие две недели.
Всего с начала СВО Менделеевский район организовал более 40 отправок гуманитарной помощи. Глава района трижды лично доставлял грузы в зону спецоперации.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Фото: пресс-служба Менделевского района РТ
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