В мечети «Карадениз» совершат хатм Корана за погибших при землетрясениях в Турции и Сирии

8 февраля в мечети «Карадениз» Высокогорского мухтасибата начнется хатм Корана в честь погибших и пострадавших при мощном землятресении в Сирии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

«Полное прочтение Священной Книги организуется Ассоциацией предпринимателей-мусульман РФ совместно с Центром подготовки хафизов Корана им. Усмана ибн Аффана при Казанском исламском университете», – сказано в сообщении.

После хатм прихожане совершат коллективую молитву-дуа с просьбой о милости для жертв трагедии и скорейшего исцеления для раненых. К мероприятию могут присоединиться все неравнодушные мусульмане.

Акция начнется в 18:17. Будет организован чайный стол с пловом.

Землетрясение произошло в центральной части Турции в 4.17. Кроме того, стихийное бедствие затронуло и Сирию. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и готовность оказать помощь лидерам обеих стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Вечером того же дня отправился первый российский спецборт со спасателями.

Ранее сообщалось, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия жителей Турции.