В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Это случилось в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04.17.

Эпицентр мощных подземных толчков, по данным специалистов, находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось во многих крупных городах Турции, в том числе в Анкаре, Газиантепе, Невшехире, Кайсери, Адане и Хатае. Информации о пострадавших на данный момент нет, однако уже известно о разрушениях зданий. Так, по данным газеты Yeni Shafaq, обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предусматривает международную помощь, передет ТАСС со ссылкой на заявление МВД страны. Всего, по данным ведомства, зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой более шести, обрушились не менее 16 домов в турецкой провинции Шанлыурфа, в том числе 17-этажный дом, сообщили местные власти.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7 баллов относится к очень сильному, при нем трудно стоять на ногах, трескаются стены кирпичных домов, падают лестничные пролёты и перекрытия строений, появляются оползни и трещины на дорогах, возникает опасность пожаров из-за пожаров, аварий, коротких замыканий