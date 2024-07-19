В Мамадышском районе депутатов Госдумы попросили решить проблему с почтой

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана VII созыва по городам и селам республики продолжают курсировать брендированные микроавтобусы «Единой России». В рамках агитационного проекта татарстанцам рассказывают о кандидатах в депутаты Госсовета и о самих выборах, а также собирают предложения по беспокоящим их вопросам. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, агитаторы объезжают по 15 населенных пунктов. Одним из них сегодня стало село Малая Сунь Мамадышского района РТ, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Мамадышский район посетили депутаты Государственной Думы Анатолий Иванов, бывший глава этого муниципалитета, и Илья Вольфсон.

Жители села Малая Сунь пожаловались парламентариям, что местное почтовое отделение не работает уже несколько месяцев, так как из-за низкой зарплаты оттуда уволились все сотрудники. Чтобы оплатить коммуналку или отправить письмо, сельчанам приходится ездить в Мамадыш.

Первоочередным изменением, необходимым для улучшения жизни села, местные жители также назвали ремонт дороги. Единственный подъезд к селу разбит, проезжая часть усыпана ямами и колдобинами.

Упомянули сельчане и нехватку воды в летний период. По их словам, ситуация ухудшается, когда все начинают поливать овощи, выращенные на своих огородах.

«Такие встречи очень важны и должны быть регулярными, потому что нам нужно видеть, какие проблемы волнуют не только горожан, но и жителей отдаленных сел и деревень. Люди хотят знать, кто будет представлять их интересы», — обратил внимание на предстоящие выборы в Госсовет Илья Вольфсон.

«Татарстан всегда славился кадрами и занимает сегодня лидирующие позиции во многих сферах. Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе большой команды во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Если мы хотим и дальше развиваться быстрыми темпами, то необходимо, чтобы парламент был сильным и авторитетным», — добавил он. По его мнению, избиратели должны понимать, за что им предлагают голосовать.

«Только через личные встречи можно почувствовать, чем живет село. Наша задача — быть ближе к людям, настроиться на решение конкретных проблем. Самую главную оценку нашей работе ставит народ. Поэтому мы стремимся узнать настроение татарстанцев, их нужды и пожелания. Надо просто определить, что сегодня стоит на повестке, и продумать дальнейшие шаги для изменения ситуации», — заявил в свою очередь экс-глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

Оставить свой вопрос или предложение кандидату от партии «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу можно через онлайн-сервис «Мой депутат». Чтобы задать свой вопрос, гражданину нужно воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону 8 (800) 222-17-08 с 10 до 19 часов в будние дни. Разобраться с работой сервиса избирателям помогут и на стоянках агитбригад.

Здесь же можно получить любую контактную информацию: телефон общественной приемной «Единой России», адреса приемных (территориальных отделений партии). Работа бригад организована в пяти основных зонах: Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 11 до 19 часов. Вчера с единороссами пообщались более 900 жителей республики, а 17 июля — около 700.

Восьмого сентября татарстанцам предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Кроме того, в 38 районах республики состоятся дополнительные выборы муниципальных депутатов. Высший орган законодательной власти Татарстана избирается сроком на пять лет. Региональный парламент состоит из 100 депутатов. 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 50 — по спискам кандидатов от политических партий.

Кандидатами в Государственный Совет РТ VII созыва от «Единой России» являются победители предварительного голосования. Лидеры партийного списка — секретарь реготделения «Единой России» и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, Герой России Расим Баксиков и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Также в списке кандидатов — представители образования, здравоохранения, культуры, общественные деятели, бизнеса, руководители крупных промышленных предприятий.