Анатолий Иванов сложил полномочия главы Мамадышского района

Анатолий Иванов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов сложил полномочия главы в связи с переходом в Госдуму. Событие состоялось на 31-й внеочередной сессии района, в которой принимает участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Депутаты единогласно проголосовали за отставку Иванова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный совет партии «Единая Россия» передал мандат Елены Ямпольской в Государственной Думе ФС РФ главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову.

«Место по списку освободилось. Ямпольская ушла в Аппарат Президента. Анатолий Петрович дал согласие, стал депутатом Государственной Думы — это важно для республики. Нам надо сохранить численность депутатского корпуса в Госдуме. У нас 15 депутатов от Татарстана, это хорошие цифры и очень толковые депутаты, которые стоят и на страже законности, пишут эти законы, принимают их и помогают нашей республике. Участвуют во всех программах — государственных, федеральных», — отметил Мухаметшин.

Далее Председатель Госсовета РТ отметил заслуги Анатолия Иванова и показатели района, которые были достигнуты за годы его службы.

«Позвольте мне от имени Раиса республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Совета и Правительства республики выразить Анатолию Петровичу Иванову слова благодарности за активную и плодотворную работу на посту главы Мамадышского района. Указом Раиса Республики Татарстан Анатолий Петрович награждён медалью „100 лет образования ТАССР“», — произнес Мухаметшин и вручил награду.

Анатолий Иванов возглавлял Мамадышский район РТ с 2010 года, до этого, в 2006–2010 годах, он был руководителем исполкома этого муниципалитета.

Иванов родился в деревне Уткино Мамадышского района, вырос в многодетной семье. Оба его родителя — педагоги. Иванов по образованию финансист. До службы в армии закончил финансовый техникум, позже — Московский университет потребительской кооперации.

Многие годы работал в финансовых органах старшим инспектором, ревизором районного финансового отдела, начальником Отдела статистики.

В самые сложные годы возглавлял районное потребительское общество, успел попробовать себя в бизнесе. В администрацию района Анатолий Иванов пришёл в 2002 году, работал первым заместителем главы, руководителем исполнительного комитета. В течение 14 лет возглавлял Мамадышский район.

В 2023 году он стал лауреатом всероссийской муниципальной премии «Служение». «Я испытал настоящую гордость за свой район, его жителей, коллег и семью, когда стоял на одной сцене с Президентом страны Владимиром Путиным», — поделился тогда Анатолий Иванов.

Вместе с супругой вырастил сына и дочь, сейчас помогает воспитывать пятерых внуков. В редкое время, свободное от работы, Анатолий Иванов занимается спортом: футболом, настольным теннисом, бильярдом.

«За годы государственной службы я понял: нельзя принять верное решение, если перед этим не вникнуть в дело, не обсудить его с людьми, ради которых все задумано», — подчеркнул глава Мамадышского района.