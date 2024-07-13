Минниханов поручил усилить контроль за устранением коммунальных аварий

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил главам муниципальных образований региона держать на личном контроле устранение аварий на коммунальных сетях и при необходимости организовывать централизованный подвоз воды. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Погода жаркая, она немножко сейчас стабилизировалась, но тем не менее влаги не хватает. Отмечаем значительное увеличение потребления воды. <...> зачастую это причина аварийных ситуаций», — констатировал он.

«По итогам июня через сервисы обратной связи от жителей республики поступило 1833 жалобы по данной тематике. Наибольшее количество жалоб поступило из Нижнекамского, Зеленодольского, Альметьевского, Елабужского, Менделеевского, Пестречинского [районов]… Чистополь, Лаишево и, конечно же, пригороды города Казани», — перечислил проблемные муниципалитеты Рустам Минниханов.

«Жители в своих обращениях жалуются на частые аварийные отключения и слабый напор воды, неоперативную работу аварийных бригад, а также на проблемы с подвозом воды при длительном отключении сетей централизованного водоснабжения», — пояснил Раис РТ.

«Я обращаюсь к главам. Необходимо держать на личном контроле все случаи аварий в коммунальных сетях, следить за их своевременным устранением и оперативно информировать жителей о принимаемых мерах и сроках аварийно-восстановительных работ. При длительном отключении сетей организовывать централизованный подвоз воды», — подчеркнул руководитель республики.

Министерству строительства и ЖКХ РТ совместно с исполкомами муниципалитетов, по словам Минниханова, следует учесть аварийные участки сетей водоснабжения при формировании государственных программ на предстоящие годы. Кроме того, он напомнил о необходимости вести повседневную работу по внедрению приборов учета и пресечению несанкционированных врезок в водопроводы.

«Мы понимаем, что это не только жара: вода используется под полив. Но это не оправдание. Если воды нет, Марат Мансурович (глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин — прим. Т-и), везде — вы с главами [муниципалитетов] отработайте — должен быть централизованный подвоз воды. <...> Такое поручение <...> объявлено. Контролируйте — сколько, где организован подвоз воды, где воды нет. Всё это вы возьмите под свой личный контроль», — заключил Раис Татарстана.