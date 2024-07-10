«Единая Россия» запускает в Татарстане мобильные агитационные бригады

По городам и селам Татарстана начинают курсировать брендированные микроавтобусы «Единой России». В рамках агитационного проекта жителям республики на улицах расскажут о кандидатах в депутаты Государственного Совета РТ и о самих выборах, а также постараются объяснить необходимость поддержки партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Оставить свой вопрос или предложение кандидату от партии по единому республиканскому избирательному округу можно будет через онлайн-сервис «Мой депутат». Чтобы задать свой вопрос, гражданину нужно воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону 8 (800) 222-17-08 с 10 до 19 часов в будние дни. Разобраться с работой сервиса избирателям также помогут на стоянках агитбригад.

Здесь же можно будет получить любую контактную информацию: телефон общественной приемной «Единой России», адрес места нахождения приемной (территориального отделения партии).

Работа бригад будет организована в пяти основных зонах: Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской ежедневно (кроме понедельника и вторника) с 11 до 19 часов.

Восьмого сентября татарстанцам предстоит избрать новый состав республиканского парламента. Кроме того, в 38 районах республики состоятся дополнительные выборы муниципальных депутатов.

Высший орган законодательной власти Татарстана избирается сроком на пять лет. Региональный парламент состоит из 100 депутатов. 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 50 — по спискам кандидатов от политических партий.

Кандидатами в Государственный Совет РТ VII созыва от «Единой России» являются победители предварительного голосования. Лидеры партийного списка — секретарь реготделения «Единой России» и Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, Герой России Расим Баксиков и уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Также в списке кандидатов — представители образования, здравоохранения, культуры, общественные деятели, бизнеса, руководители крупных промышленных предприятий.