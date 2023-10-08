Кто уже не стучится в дверь ко мне: почтальонов в России становится все меньше

«Почта России» внесена в перечень стратегически важных, а также системообразующих предприятий страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финансовая ситуация в компании печальная

В медийном пространстве страны вновь стала активно упоминаться «Почта России». Вновь, потому что в последние годы СМИ периодически знакомили нас с финансовыми проблемами этой крупной государственной компании, которая внесена в перечень стратегически важных, а также системообразующих предприятий страны. Общая численность ее сотрудников составляет более трехсот тысяч человек.

Один из громких скандалов, связанных с деятельностью «Почты России», напомним, произошел в 2017 году, когда Генпрокуратура попросила Следственный комитет РФ возбудить уголовные дела, связанные с выплатой премий руководству компании: 95,4 млн рублей – гендиректору Дмитрию Страшнову (руководил «Почтой России» с 2013 по 2017 год) и 270 млн – его заместителям. Премия главному топ-менеджеру равнялась 5688 среднемесячным зарплатам его подчиненных. Страшнова отстранили от руководства, его премиальные по решению суда арестовали. Однако позднее арест был снят, и деньги ему возвратили.

После Страшнова руководители в компании менялись четырежды. В декабре 2022 года генеральным директором стал Михаил Волков, работавший до этого руководителем ООО «Спортивные лотереи», а еще ранее – заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России».

25 сентября нынешнего года Валентина Матвиенко сообщила, что в «Почте России» растет финансовая дыра и положение в компании очень печальное. Все об этом знают, но никто мер не принимает. «Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других?» – задалась вопросом спикер Совета Федерации.

«Большую озабоченность» ситуацией выразил и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Это объяснимо, если учесть, что в прошлом году компания впервые за последние девять лет стала убыточной. Убыток составил ни много ни мало 27 млрд рублей. В правительстве решают, как помочь связистам, склоняясь к варианту сбора средств с интернет-магазинов в пользу «Почты России». Но это предложение, естественно, вызывает резкое неприятие со стороны интернет-торговли, Минпромторга и некоторых фракций в Госдуме.

Существенное сокращение штатов, особенно в сельской местности, неприлично маленькая зарплата работников низшего звена присущи и республиканскому филиалу компании Фото: © «Татар-информ»

В регионах положение не лучше

Так что будущее у «Почты России», мягко говоря, весьма туманно. Тем более что причины, которые привели компанию к нынешнему состоянию, серьезны и с наскока их не решить.

Понятно, что ситуация в «Почте России» на федеральном уровне объективно проецируется и на уровень региональный. Почтовым, агентским и финансовым (в пределах своих полномочий) обслуживанием физических и юридических лиц в нашей республике занимается филиал «Почты России» – УФПС «Татарстан почтасы». Кстати, это последняя из региональных структур, которая вошла в 2009 году в состав компании.

Родимые пятна «Почты России»: существенное сокращение штатов, особенно в сельской местности, неприлично маленькая зарплата работников низшего звена, очереди в отделениях связи, несвоевременная доставка адресатам почтовых отправлений, а подписчикам – газет и журналов, – увы, присущи и республиканскому филиалу компании.

В селах, деревнях человек «с толстой сумкой на ремне» наряду с участковым инспектором полиции, фельдшером, учителем олицетворяет собой полнокровность крестьянского бытия Фото: © «Татар-информ»

«Письма лично на почту ношу...»

В перечне проблем, сопутствующих работе почты, больше всего, на мой взгляд, заботит постепенное исчезновение из нашей жизни института почтальонов. В городе среди обилия форм услуг населению отсутствие почтальонов не так заметно. А вот в селах, деревнях человек «с толстой сумкой на ремне» наряду с участковым инспектором полиции, фельдшером, учителем олицетворяет собой полнокровность крестьянского бытия, устойчивость связи с внешним миром. Сельский почтальон – это не только работник почты. Это односельчанин, который как своеобразная «ходячая стенгазета» снабжает население местными новостями, собирая, в свою очередь, эти новости со дворов. По добросовестному почтальону сверяют время: «Уже почта пришла, а я еще в лавку не сходила!»

Почтальон, кроме всего прочего, приносит пенсию, социальные пособия, собирает коммунальные платежи, оформляет подписку на периодику, являясь неформальным ее организатором на селе. Во многом подписные тиражи газет и журналов держатся именно на нем. А что такое вовремя приходящие в дом сельчанина газета или журнал? Это, кроме кладезя информации, некий идеологический скреп, связывающий население с властью района, республики: «Вот этот пахнущий свежей типографской краской номер газеты еще рано утром печатался в райцентре или в столице республики, а сейчас он у меня в руках…» И протягивается незримая духовная ниточка от человека к власти. И наоборот: нет в почтовом ящике газеты – виновата власть…

С почтальоном, особенно одиноким пенсионерам, в сельском поселении можно просто поговорить по душам, попросить совета, поплакаться или поделиться радостью, обратиться с какой-то просьбой. Почтальон в деревне – это, по существу, член семьи.

Увы, обо всем этом во многом приходится говорить сегодня в прошедшем времени. Если один работник почты остался во многих районах один на десяток поселений, ему уже не до задушевного общения с односельчанами.

Почтальонам также вменяют в обязанности несвойственные функции продавцов самых разных товаров – от круп, тушенки, чая до, простите, туалетной бумаги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мы теряем почтальонов

Теряем в первую очередь из-за того, что «Почта России», видимо, в целях экономии средств, изменила систему начисления зарплаты сотрудникам, в результате чего она, будучи смехотворно низкой, еще более скукожилась. Почтальонам также вменяют в обязанности несвойственные функции продавцов самых разных товаров – от круп, тушенки, чая до, простите, туалетной бумаги.

В 2019 году Татарстан даже стал пилотным регионом по использованию почтальонов в качестве помощников медиков по оказанию доврачебной помощи и сбору сведений о здоровье населения. Как это сообразуется с законом – разговор особый. Так или иначе, о результатах эксперимента что-то не слышно.

Большинство из 27 тысяч отделений компании, которые находятся в сельских и удаленных поселениях, имеют отрицательную маржинальность Фото: © «Татар-информ»

Размах у топ-менеджеров рублевый, да удар копеечный

Да, топ-менеджеры «Почты России» пытаются как-то исправить положение. Признавая, что большинство из 27 тысяч отделений компании, которые находятся в сельских и удаленных поселениях, имеют отрицательную маржинальность, Волков заявил в ответ на заявление Матвиенко, что компания выполняет социальные функции в регионах и что за последние полгода ей удалось изменить негативный тренд в финансовом положении.

Объективности ради отметим, что незавидное наследство г-ну Волкову досталось от Максима Акимова, руководившего «Почтой России» в 2020-2022 годах. Бывший вице-премьер России Акимов так сформулировал стратегию оживления компании: «Мы хотим стать первоклассным, отвечающим лучшим мировым стандартам логистическим провайдером. И с точки зрения и продуктивного портфеля, и операционной эффективности, при этом сохраняя нашу миссию обеспечить почтовую связность страны».

Прекрасная цель! Только вот почтальонов в России, в том числе и в Татарстане, становится все меньше…