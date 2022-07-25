В ЛНР заявили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины сегодня ночью выпустили по городу Алчевску пять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.00 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — утверждается в сообщении.

В последнее время Вооруженные силы Украины часто используют для ударов американские РСЗО HIMARS. Они способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS ракеты, которые предназначены для уничтожения командных пунктов и складов. Применяются они и для поражения мостов.

Новый пакет американской военной помощи Украине включает еще четыре системы HIMARS. Ранее Министерство обороны РФ заявило, что уничтожило четыре установки HIMARS за 15 дней. По информации американской стороны, ни одна из переданных установок на тот момент не была уничтожена.