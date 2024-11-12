В Ливии ждут полноценного возвращения «Татнефти»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ливия работает над полноценным возвращением в страну российской компании «Татнефть». Об этом заявил в интервью ТАСС на полях первой министерской конференции Россия — Африка и. о. министра иностранных дел базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.

«„Татнефть“ ушла из Ливии после [гражданской] войны в 2011 году, как и все остальные компании. Сейчас в Национальной нефтяной компании идет работа для возвращения этих компаний <...>. Мы надеемся, что Национальная нефтяная компания и „Татнефть“ дойдут до определенного соглашения», — подчеркнул дипломат.

«Возможно, в последующий период мы будем свидетелями поездок делегаций из компании „Татнефть“ в Ливию для ведения переговоров в этом направлении», — уточнил аль-Баур и заверил, что в его стране нет никаких ограничений для работы с кем-либо.

До этого министр инвестиций Ливии Эльгаиди Али Саиди Саад рассказывал, что его государство готово заключить соглашение с «Татнефтью» о строительстве нефтеперерабатывающего завода на территории страны, причем российская компания уже выразила интерес к проекту.

«Татнефть» стала первой российской компанией, вышедшей на нефтяной рынок Ливии. Ливийский филиал компании был зарегистрирован в Триполи в июне 2005 года.

В октябре 2005-го «Татнефть» получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамес (блок 82/4) в рамках второго открытого международного тендера Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC). В ходе третьего международного тендера в декабре 2006-го компания выиграла права на еще три нефтяных блока в бассейнах Гадамес и Сирт. Общая площадь контрактных участков — 18 тыс. кв. километров.

С 2014 года работы по проекту были приостановлены до прекращения военных действий и стабилизации политической обстановки. В октябре 2021-го компания сообщила, что вернулась в Ливию и начала реализацию геологоразведочных проектов в связи с нормализацией ситуации в стране. В мае 2023-го стало известно об обнаружении «Татнефтью» новых нефтяных залежей.

Ливийское Правительство национального единства было создано в марте 2021 года. Оно должно было заменить два конкурировавших кабинета: признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи и кабинет в Тобруке, который поддерживал маршал Халифа Хафтар. Однако в марте 2022-го на востоке страны было вновь создан самостоятельный кабинет — Правительство национальной стабильности, базирующееся в Бенгази.