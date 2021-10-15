Татнефть возобновила работы в Ливии

Компания «Татнефть» вернулась в Ливию и начала реализацию геологоразведочных проектов, говорится в сообщении компании.

«В связи с нормализацией ситуации в Ливии «Татнефть» при поддержке Национальной нефтяной корпорации Ливии (ННК) возобновила геологоразведочные работы на территории страны. В настоящее время компания приступает к завершению работ на скважинах одного из контрактных блоков, бурение которых было приостановлено в связи с форс-мажором», – сообщила в компании «Татнефть».

Представители Татнефти и ННК Ливии рассматривают и другие перспективные направления сотрудничества, среди которых применение разработок компании при реализации проектов нефтедобычи, возможности взаимодействия в сфере нефтегазопереработки и нефтегазохимии, технологий, направленных на снижение углеродного следа, а также подготовки ливийских специалистов в учебных заведениях Татарстана.

Ранее сообщалось, что Татнефть стала первой российской компанией, вышедшей на нефтяной рынок Ливии. Ливийский филиал компании был зарегистрирован в Триполи в июне 2005 года. В октябре 2005 года Татнефть получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис (блок 82/4) в рамках второго открытого международного тендера, объявленного NOC. В ходе третьего международного тендера в декабре 2006 года компания выиграла права на еще три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и Сирт. Общая площадь контрактных участков составляет 18 тыс. квадратных километров.

С 2014 года работы по проекту в Ливии были приостановлены до прекращения военных действий и стабилизации политической обстановки. До настоящего времени были завершены основные работы по 3D-сейсмическим операциям на участке 82/4, проводилась обработка и интерпретация материала.