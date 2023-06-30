СМИ узнали об ударе беспилотников по базе ЧВК «Вагнер» в Ливии

Беспилотник Bayraktar Akıncı

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БПЛА нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба в Ливии, где могли располагаться бойцы частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщают Agence France-Presse и Arabi21.

По словам источника AFP, дроны были «неизвестного происхождения». «В результате ударов жертв не было», — приводит слова собеседника агентства AfricaRadio.

В свою очередь Arabi21 ссылается на источник в Министерстве обороны Ливии. По его информации, атака была осуществлена с помощью купленных Правительством национального единства у Турции беспилотников Bayraktar Akıncı.

Каких-либо деталей представитель ливийского военного ведомства приводить не стал. Авиабаза Аль-Харруба находится в 150 километрах к юго-востоку от города Бенгази.

Группа «Вагнер» принимала участие в ливийской гражданской войне с 2018 года на стороне так называемой Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара. В частности, бойцы ЧВК участвовали в неудачном наступлении на столицу страны Триполи в 2019-2020 годах.

Еще в начале февраля газета The Wall Street Journal писала, что власти США потребовали от Хафтара изгнать представителей «Вагнера» с контролируемой им территории. По оценке издания, тогда в стране находились 300 российских и 700 сирийских сотрудников ЧВК.

События с участием группы «Вагнер», квалифицированные правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа, дают Правительству национального единства «прекрасную возможность» провести операцию по изгнанию контракторов из Ливии, уверен советник бывшего Верховного главнокомандующего ливийской армией полковник Адель Абдель Кафи.