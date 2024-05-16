Минниханов: Сотрудничество Татарстана и Ливии обладает серьезным потенциалом

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым заместителем Главы Высшего государственного совета Ливии (Триполи) Масудом Тахером на полях XV KazanForum, передает пресс-служба руководителя республики.

Он подчеркнул, что Россия выступает за достижение окончательной долгосрочной стабильности в Ливии, укрепление ее суверенитета и единства, обеспечение поступательного социально-экономического развития.

По словам Раиса РТ, сотрудничество республики и Ливии обладает серьезным потенциалом. «Наш товарооборот пока незначительный. Но у нас есть все возможности, чтобы значительно нарастить объемы», — выразил уверенность Минниханов.

Он обозначил основные отрасли экономики РТ, рассказал о ведущих предприятиях и развитии халяль-индустрии. «Мы активно взаимодействуем с исламским миром и странами, входящими в ОИС. Большая работа проводится по линии Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению руководства страны», — сказал Минниханов.

Масуд Тахер поблагодарил Раиса за приглашение в Татарстан и теплый прием и высоко оценил уровень организации KazanForum. «Вчера мы посетили выставку халяльной продукции. Очень насыщенная деловая программа. Уверен, данный форум будет способствовать развитию наших дружеских отношений», — заключил гость.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.