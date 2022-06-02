«Татнефть» планирует начать добычу нефти в Ливии в этом году

Компания «Татнефть» планирует к концу текущего года начать добычу нефти в Ливии, сообщил главный геолог — заместитель генерального директора «Татнефти» Ринат Афлятунов на международном технологическом форуме «Инновационные технологии недропользования — основа экономики будущего» в Москве.

«Добыча не начата, но процесс подготовки к запуску в настоящее время уже ведется. В этом году активно начата работа по вводу месторождений в опытно-промышленную эксплуатацию. До конца года будет первая нефть», — цитирует Афлятунова РИА «Новости».

«Татнефть» стала первой российской компанией, вышедшей на нефтяной рынок Ливии. Ливийский филиал компании был зарегистрирован в Триполи в июне 2005 года. В октябре 2005 года Татнефть получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис (блок 82/4) в рамках второго открытого международного тендера, объявленного NOC. В ходе третьего международного тендера в декабре 2006 года компания выиграла права на еще три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и Сирт. Общая площадь контрактных участков составляет 18 тыс. квадратных километров.

С 2014 года работы по проекту в Ливии были приостановлены до прекращения военных действий и стабилизации политической обстановки.

В прошлом году «Татнефть» сообщала, что вернулась в Ливию в связи с нормализацией ситуации в стране. При поддержке Национальной нефтяной корпорации Ливии (ННК) компания возобновила геологоразведочные работы.