В Курской области после обстрела обесточен поселок Теткино

Сегодня поселок Теткино, расположенный в приграничном Глушковском районе Курской области, подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель региона Роман Старовойт.

«<…> со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет <…>», — написал губернатор.

Вместе с тем, по словам Старовойта, в результате очередного обстрела «нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи».

Глава области заверил, что ремонтные бригады уже находятся на месте и в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Ранее Роман Старовойт рассказал, что «первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки» частной военной компании «Вагнер».

В Белгородской области также еще в начале декабря анонсировали формирование отрядов территориальной обороны из числа не подлежащих мобилизации.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.