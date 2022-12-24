В Курской области после обстрела обесточено село

Сегодня село Попово-Лежачи, расположенное в приграничном Глушковском районе Курской области, подверглось обстрелу с украинской стороны. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель региона Роман Старовойт.

«Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения», — написал губернатор.

Глава области уточнил также, что населенный пункт «частично обесточен», но ремонтные бригады уже «приступают к устранению аварии».

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.