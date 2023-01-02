В Белгородской области попало под обстрел ВСУ приграничное село

Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет», – сказано в публикации.

Отмечается, что повреждения получили два частных домовладения – осколками снаряда были выбиты окна и повреждена крыша, а также один автомобиль. Оперативные службы прибыли на место, администрация продолжает подомовой обход территории, проинформировал Гладков.