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Политика
2 января 2023  14:46

В Белгородской области попало под обстрел ВСУ приграничное село

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет», – сказано в публикации.

Отмечается, что повреждения получили два частных домовладения – осколками снаряда были выбиты окна и повреждена крыша, а также один автомобиль. Оперативные службы прибыли на место, администрация продолжает подомовой обход территории, проинформировал Гладков.

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