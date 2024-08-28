В Курчатове Курской области ограничат въезд и установят блокпосты

В ближайшее время власти Курской области ограничат въезд в Курчатов — из-за продолжающихся «попыток проникнуть в город» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

«Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — отметил врио губернатора.

Зарегистрированные в Курчатове местные жители смогут свободно въезжать в город. Не имеющие прописки, но работающие на территории населенного пункта смогут получить пропуска в администрациях Курчатова и Курчатовского района.

В свою очередь сотрудники Курской АЭС и трудящиеся на стройке АЭС-2 для получения пропусков должны обращаться к руководству своей компании. Транспортным средствам, осуществляющим транзитные перевозки, придется использовать альтернативные маршруты объезда.

«Обращаю особое внимание, что на блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7.00 до 17.00. У них также можно будет получить разрешение на въезд», — добавил Алексей Смирнов.

Дополнительные режимные меры в Курчатове и на Курской АЭС будут введены уже завтра, 29 августа, информирует ТАСС со ссылкой на Правительство области.