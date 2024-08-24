Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в Курской области, сообщает Минобороны.

Взамен были переданы 115 пленных ВСУ.

Ро данным ведомства, освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медпомощь. Оттуда они также могут связаться с родными.

Отмечается, что все освобожденные военные будут доставлены в России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.