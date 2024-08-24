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Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в Курской области, сообщает Минобороны.
Взамен были переданы 115 пленных ВСУ.
Ро данным ведомства, освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медпомощь. Оттуда они также могут связаться с родными.
Отмечается, что все освобожденные военные будут доставлены в России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
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