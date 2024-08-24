news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 24 августа 2024 13:44

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области

Скопировать ссылку

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в Курской области, сообщает Минобороны.

Взамен были переданы 115 пленных ВСУ.

Ро данным ведомства, освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медпомощь. Оттуда они также могут связаться с родными.

Отмечается, что все освобожденные военные будут доставлены в России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

#спецоперация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100