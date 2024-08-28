Песков назвал данные ряда СМИ об отправке призывников под Курск «искажением реальности»

«Искажением реальности» назвал сообщения некоторых СМИ об отправке призывников для участия в боевых действиях под Курском глава пресс-службы Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Об этом он заявил на ежедневном брифинге для журналистов. Также во время мероприятия официальный представитель Кремля прокомментировал темы, связанные с транзитом газа на Украину, визитом Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

Помимо этого, Песков сделал заявления о перспективах переговоров по Украине и прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны.