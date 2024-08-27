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В Татарстане запускают акцию помощи школьникам Курской области
Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает представителей регионального бизнес-сообщества и всех неравнодушных граждан присоединиться ко Всероссийскому благотворительному движению #МойбизнесПомогает и принять участие в сборе школьных принадлежностей для детей Курской области.
Как сообщает Минэкономики РТ, инициатива поможет подготовить школьников Курской области к новому учебному году.
«Сейчас детям необходимы новые технические средства индивидуального обучения — планшеты и ноутбуки, а также любые товары для школы: ручки, краски, альбомы, рюкзаки, дневники и другое», - говорится в сообщении министерства.
Помочь можно тремя способами:
1)Самостоятельно купить необходимые товары для школы и принести на ресепшен или к специальным стойкам акции в Центрах «Мой бизнес» вашего региона.
2)Заказать вещи на маркетплейсах в пункты выдачи Ozon (г. Курск, ул. Горького, 50) и WB (г. Курск, ул. Кати Зеленко, 26 А). QR-код для выдачи посылки нужно отправить в чат-бот: @HelpKurskTogether_bot
3)Перевести средства на расчетный счет:
Областной благотворительный марафон «Мир детства»:
р/сч 40701810733000000033
ИНН 4632133740/ КГ 463201001
ОГРН 1144600001050 в Инспекции ФНС по г. Курску (код 4632) ОКПО: 21833885
ОКАТО: 38401369000 ОКТМО:38701000001 ОКОГУ:4210014
ОКФС: 13
ОКОПФ: 20400
#МойбизнесПомогает – это Всероссийское благотворительное движение. Его инициировало Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», которые открыты в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Актуальную информацию можно уточнить по номеру «горячей линии»:8(843)524-90-90.
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