В Татарстане запускают акцию помощи школьникам Курской области

Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает представителей регионального бизнес-сообщества и всех неравнодушных граждан присоединиться ко Всероссийскому благотворительному движению #МойбизнесПомогает и принять участие в сборе школьных принадлежностей для детей Курской области.

Как сообщает Минэкономики РТ, инициатива поможет подготовить школьников Курской области к новому учебному году.

«Сейчас детям необходимы новые технические средства индивидуального обучения — планшеты и ноутбуки, а также любые товары для школы: ручки, краски, альбомы, рюкзаки, дневники и другое», - говорится в сообщении министерства.

Помочь можно тремя способами:

1)Самостоятельно купить необходимые товары для школы и принести на ресепшен или к специальным стойкам акции в Центрах «Мой бизнес» вашего региона.

2)Заказать вещи на маркетплейсах в пункты выдачи Ozon (г. Курск, ул. Горького, 50) и WB (г. Курск, ул. Кати Зеленко, 26 А). QR-код для выдачи посылки нужно отправить в чат-бот: @HelpKurskTogether_bot

3)Перевести средства на расчетный счет:

Областной благотворительный марафон «Мир детства»:

р/сч 40701810733000000033

ИНН 4632133740/ КГ 463201001

ОГРН 1144600001050 в Инспекции ФНС по г. Курску (код 4632) ОКПО: 21833885

ОКАТО: 38401369000 ОКТМО:38701000001 ОКОГУ:4210014

ОКФС: 13

ОКОПФ: 20400

#МойбизнесПомогает – это Всероссийское благотворительное движение. Его инициировало Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес», которые открыты в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Актуальную информацию можно уточнить по номеру «горячей линии»:8(843)524-90-90.