Путин поддержал идею автоматических выплат эвакуированным в Курской области

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио главы Курской области Алексея Смирнова выплачивать дополнительные 15 тыс. рублей жителям региона, эвакуированным из-за боев, в автоматическом режиме.

«По поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тыс. дополнительно в автоматическом режиме — полностью согласен, так и нужно сделать», — заметил российский лидер.

«Что касается выплат по 15 тыс. рублей на человека, учитывая, что это те же граждане <...>, предлагаю эти выплаты осуществить в автоматическом режиме», — сказал ранее врио губернатора.

Соответствующая выплата назначена в рамках действующего в Курской области статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба дополнительно к единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

По словам Смирнова, из федерального бюджета для оказания единовременной материальной помощи поступило 822 млн рублей, для выплат в связи с ЧС федерального характера — 600 млн рублей.

«Выплату уже получили 41 106 человек. Совместно с Министерством цифры России разработан механизм о пересмотре заявлений, по которым ранее был дан отказ, без подачи новых заявлений. Оповестим об этом граждан через обзвон и SMS», — уточнил врио руководителя региона.

В Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). В зону отселения попали восемь районов, где проживают свыше 152 тыс. человек. Более 133 тыс. местных жителей уже выехали.