В Кремле сообщили, посетит ли Путин церемонию открытия Игр будущего в Казани

Кремль своевременно сообщит, приедет ли Президент РФ Владимир Путин на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которое состоится 21 февраля. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Мы все своевременно сообщим», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля по приглашению Путина посетит Россию, в ходе рабочей поездки он примет участие в церемонии открытия Игр будущего. Также киргизская сторона отмечала, что в Казани запланирована встреча глав двух стран.