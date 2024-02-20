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В Кремле сообщили, посетит ли Путин церемонию открытия Игр будущего в Казани
Кремль своевременно сообщит, приедет ли Президент РФ Владимир Путин на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которое состоится 21 февраля. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Мы все своевременно сообщим», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее, в понедельник, сообщалось, что Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля по приглашению Путина посетит Россию, в ходе рабочей поездки он примет участие в церемонии открытия Игр будущего. Также киргизская сторона отмечала, что в Казани запланирована встреча глав двух стран.
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