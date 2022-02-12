В Кремле сочли сбалансированной и деловой беседу Путина и Байдена

Телефонные переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена был сбалансированными и деловыми. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает RT.

«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», — заметил дипломат. При этом, по словам Ушакова, разговор «прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии» из-за предполагаемого вторжения России на Украину.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент <…>», — приводит слова помощника Президента РИА Новости.

Кроме того, в ходе переговоров Путин проинформировал Байдена, что российская сторона завершила межведомственную проработку возможных действий с учетом ответа НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности и что о них будет объявлено в ближайшее время.

Президент РФ также пообещал, что российская сторона рассмотрит предложения американского коллеги, которые, по мнению его самого, «учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив», хотя они и не содержат ключевых положений российских идей по гарантиям безопасности. Помимо этого, стороны условились о продолжении контактов.

Телефонная беседа руководителей России и США состоялась сегодня и продлилась около часа. По данным пресс-службы Белого дома, Байден предупредил Путина о «серьезных последствиях» агрессии против Украины.

Ранее советник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что Россия может пойти на агрессию против Украины во время Олимпиады в Пекине. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел провокационные цели у заявлений Запада о нападении на Украину.