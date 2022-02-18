В Кремле прокомментировали высказывания президента МОК Томаса Баха о Камиле Валиевой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

По словам Пескова, несмотря на имеющийся у Томаса Баха авторитет, власти России не обязаны соглашаться с его мнением.

«Ну, слушайте, Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Все знают, что в спорте высоких достижений жесткость требований — залог побед учеников», — приводит слова Пескова РБК-Спорт.

Ранее президент МОК Томас Бах раскритиковал российскую сторону за недостаточно теплое отношение к Валиевой после ее выступления в произвольной программе. «Вместо поддержки я увидел вокруг нее атмосферу холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — заявил он.

О ситуации вокруг дела Камилы Валиевой высказались также депутат Виталий Милонов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а в Госдуме предложили вручить ей правительственную награду, несмотря на четвертое место на Олимпиаде.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.