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Спорт
18 февраля 2022  14:22
Дамир Садриев

В Кремле прокомментировали высказывания президента МОК Томаса Баха о Камиле Валиевой

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 

По словам Пескова, несмотря на имеющийся у Томаса Баха авторитет, власти России не обязаны соглашаться с его мнением.

«Ну, слушайте, Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Все знают, что в спорте высоких достижений жесткость требований — залог побед учеников», — приводит слова Пескова РБК-Спорт.

Ранее президент МОК Томас Бах раскритиковал российскую сторону за недостаточно теплое отношение к Валиевой после ее выступления в произвольной программе. «Вместо поддержки я увидел вокруг нее атмосферу холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — заявил он.

О ситуации вокруг дела Камилы Валиевой высказались также депутат Виталий Милонов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а в Госдуме предложили вручить ей правительственную награду, несмотря на четвертое место на Олимпиаде. 

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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