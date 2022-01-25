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Здоровье
25 января 2022  13:13

В Костромской области выявили первые случаи заражения «омикроном»

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Первые три случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в Костромской области, сообщил РИА Новости представитель Роспотребнадзора.

Собеседник агентства отметил, что все три заразившихся женщины находятся в удовлетворительном состоянии. 

«На данный момент в регионе подтвержден штамм «омикрон» у троих человек. Это женщины, они проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное», — сказал он.

Заболевшие проживают в городе Шарья, Судиславском и Островском районах области. 

Отмечается, что они в последнее время не покидали Костромскую область и не контактировали с жителями из других регионов России.

На сегодняшний день омикрон-штамм выявлен в 65 регионах России.

В Приволжском федеральном округе не осталось регионов в которых не зарегистрировано заразившихся этой мутацией коронавируса. Так, в Татарстане сообщалось об 11 случаях данного варианта. 

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

 

#коронавирус #омикрон #заболеваемость
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