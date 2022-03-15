В Киеве назвали сроки, когда может быть достигнуто мирное соглашение с РФ

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о крайнем сроке, когда стороны могут выйти на мирное соглашение.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать», — рассказал Арестович журналисту Марку Фейгину в эфире на YouTube-канале.

В понедельник в режиме видеоконференцсвязи состоялся четвертый раунд переговоров России и Украины. Как пояснил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, взята техническая пауза, переговоры продолжатся во вторник.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта.

Кроме того, 10 марта глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министрами иностранных дел Украины и Турции в Анталье. По итогам беседы он не исключил возможности личной встречи Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.