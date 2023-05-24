В казанском Саду рыбака снесли знаменитую 90-летнюю чашу фонтана

В Саду рыбака в Адмиралтейской слободе на территории Казани снесли чашу фонтана, возраст которой насчитывал 90 лет. Именно этот фонтан дал название парку, пишет телеграм-канал «Архитектурасы».

Фото: телеграм-каналал «Архитектурасы»

На чаше огромного фонтана стояла статуя атлета, ловившего рыбу. От фонтана на многие десятилетия оставалась одна чаша. «Образец советского паркового искусства 1930-х годов превращён в обломки», – пишут авторы поста, отмечая, что работы по сносу чаши прошли в рамках реставрации сада.

В Дирекции парков и скверов «Татар-информу» сообщили, что этот парк не относится к их работе и посоветовали направить вопросы в Комитет внешнего благоустройства. Там ответили, что пока никак не могут прокомментировать снос чаши, однако пообещали дать развернутый ответ о причинах ее демонтажа до конца дня. Сейчас по этой теме поступает очень много вопросов, добавили в пресс-службе КВБ.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в сентябре прошлого года открылась первая благоустроенная часть Сада рыбака со стороны улицы Кызыл Армейской.