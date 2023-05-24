Исторический фонтан в Саду рыбака в Казани воссоздадут – он станет светодинамическим

Демонтированную чашу фонтана в Саду рыбака увезли на реконструкцию – она была в аварийном состоянии. Сам фонтан воссоздадут в историческом облике. Более того, его превратят в светодинамический с девятью индивидуальными водными контурами. Центром фонтана останется знаменитая скульптура рыбака, давшая название парку, сообщили «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства. Власти города также подчеркнули, что чаша не является объектом культурного наследия.

Чашу фонтана увезли на реконструкцию – она находилась в аварийном состоянии. С учетом этого фактора и несущей способности чаши было невозможно при реконструкции установить скульптуру на пьедестале, так как он просто не выдержал бы ветра, пояснили специалисты. Именно поэтому чашу демонтировали.

«Будет изготовлена полностью идентичная ей конструкция, что позволит воссоздать исторический облик фонтана со скульптурой, как это было при открытии в 1936 году, но с использованием при производстве современных прочных и негорючих материалов», – заявили в КВБ.

Новая конструкция чаши будет сделана из монолитного железобетонного каркаса, включающего в себя совместную работу монолитных плит и стенок (бортов). Это позволит учитывать вертикальные и горизонтальные нагрузки и обеспечить прочность, жесткость и пространственную устойчивость сооружения в целом.

Ее высота – 3460 мм, высота скульптуры – 3800 мм (всего 7260 мм).

Кроме того, дополнительно здесь реализуют современный светодинамический сценарий водной картины фонтана. По задумке авторов, фонтан оснастят девятью индивидуальными водными контурами (наклонные струи, пенные струи, излив с чаши) и несколько режимов работы (статический – без изменения струй, динамический – плавное изменение работы водных контуров, светодинамический – с включением подсветки, теплый белый свет в темное время суток).

При разработке концепции учитывалось историческое прошлое. «При проектировании были изучены исторические материалы из архивов Республики Татарстан и города Москвы. Были проведены обследования чаши, в ходе них выявлено, что чаша выполнена из неармированной каменной кладки керамическим кирпичом и набетонкой и находится в аварийном состоянии», – пояснили в пресс-службе КВБ.

Фонтан в виде чаши со скульптурой рыбака в парке установили в 1936 году, однако после скульптуру демонтировали. В последние годы чаша фонтана использовалась в качестве вазона для цветов.

Напомним, в соцсетях сегодня распространили тревожные сообщения о том, что в Саду рыбака снесли заменитую 90-летнюю чашу фонтана. Жители города сетовали на то, что сад лишился исторически важного объекта.