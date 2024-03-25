В казанской мэрии почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Деловой понедельник в мэрии Казани начался сегодня с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы с вами, казанцы, не понаслышке знаем о том, какую боль испытывают те, кто сталкивается с такой бесчеловечностью. Выражаем свою поддержку всем пострадавшим, желаем скорейшего выздоровления тем, кто в больнице», — отметил руководитель Исполкома города Рустем Гафаров.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.

Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел республиканское совещание в Кабмине, во время которого доложил о состоявшейся встрече с руководителями правоохранительных органов. Он подчеркнул, что при планировании массовых мероприятий в республике потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел и провести комиссионные обследования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов.