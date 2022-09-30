В казанских военторгах цены на армейскую амуницию выросли на 10-20%

На фоне частичной мобилизации в зону СВО в казанских военторгах резко возрос спрос на армейскую амуницию, что спровоцировало рост цен на нее на 10-20%, утверждают опрошенные "Татар-информом" продавцы.

Покупатели рассказали «Татар-информу», что, к примеру, тактические перчатки стоили 900 рублей, а теперь их цена поднялась до 1200 рублей. Термобелье из новых поставок, по словам продавцов одного из столичных военных магазинов, уже дороже прежнего процентов на 10. Владелец «Военторга» на Сибирском тракте Марат Муртазин также сообщил нашему изданию, что пока они продают старые запасы армейской амуниции: «Новых поставок нет. Цены растут».

Менеджер Дмитрий из магазина «Военка» на той же улице подтвердил, что цены у поставщиков выросли. Причем, у всех по-разному: «У кого-то более-менее они укладываются в рамки сезонного повышения. Например, зимний ассортимент, который покупаем в этом году, стоит уже процентов на 15-20 выше. Но так бывает: дорожает материал и все остальное». А какие-то поставщики, говорит он, сейчас вообще отказались поставлять по оптовым ценам: «Дают маленькую скидку от розничной цены, которая даже поставку и налоги не покроет».

Подробнее об ажиотажном спросе на армейскую экипировку, который возник на фоне начала частничной мобилизации, о том, какие товары раскупают быстрее, читайте в материале «Татар-информа».

Указ о частичной мобилизации подписал 21 сентября Президент России Владимир Путин. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. В тот же день военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.



