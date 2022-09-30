«Ни перчаток, ни балаклав»: военную амуницию в Казани сметают, как раньше гречку

Ажиотажный спрос на армейскую экипировку появился в военторгах Казани на фоне частичной мобилизации. В магазины приходят сами призывники, их родственники и даже те, кто еще только предполагает, что получит повестку. Какие товары пользуются наибольшим спросом и просто ли их найти – в репортаже «Татар-информа».

Небывалый наплыв покупателей наблюдается в казанских магазинах, торгующих военной экипировкой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока мы говорим, скорее, о предупреждающей мере»

Федеральная антимонопольная служба России сегодня сообщила, что начинает проверку обоснованности роста цен на спецодежду, армейское обмундирование и снаряжение. ФАС запросила у крупнейших торговых сетей – «Военторга», «Спортмастера» и HAKKI – информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями. Так ведомство отреагировало на жалобы людей из-за резкого роста стоимости амуниции, а также медизделий и лекарственных препаратов.

Кроме того, ФАС России поручила своим управлениям «на местах» усилить контроль за ценами на эти виды товаров. «Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и тому подобном», – уточнило ведомство.

Накануне ФАС предупредила торговые компании о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары «в ситуации возможного увеличения спроса на товары». Поводом стали жалобы людей. ФАС призвала торговцев к «ответственному поведению».

В Татарстанский УФАС жалоб пока не поступало, сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь ведомства Оксана Ефимова.

«Пока мы говорим, скорее, о предупреждающей мере. В последнее время имели место информационные вбросы, что будто бы будет повышение цен на то, что сейчас является актуальным в рамках частичной мобилизации. Заявления ФАС направлены на то, чтобы предупредить возможных потенциальных нарушителей о том, что такие действия не пройдут незаметно для контролирующих органов, которые следят за тем, чтобы соблюдались равные условия на всех рынках и не страдали интересы потребителей», — пояснила она.

Татьяна рассказала, что собирает в зону СВО своего мужа. Обошла несколько спортивных магазинов, но ничего подобного из того, что ей нужно, не нашла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По факту отец четверых детей, просто не успел их усыновить

Как известно, собрать свой армейский рюкзак сейчас необходимо каждому попавшему под частичную мобилизацию. Помимо предметов личной гигиены и одежды есть вещи, которые крайне необходимы в зоне СВО. «Татар-информ» уже излагал советы опытных бойцов татарстанцам, убывающим в зону СВО. Но насколько реально все это найти в казанских магазинах? Журналисты «Татар-информа» побывали в военторгах и попробовали найти ответ на этот вопрос.

У крыльца самого первого военного магазина «Формекс» на проспекте Победы корреспонденты «Татар-информа» встретили девушку Татьяну со спальником цвета хаки в руках.

Формы 46-48-го размера уже нет, остались большие размеры, начиная с 50-го Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она рассказала, что собирает в зону СВО своего мужа. Обошла несколько спортивных магазинов, но ничего подобного из того, что ей нужно, не нашла. Ее подруга, отправляющая на фронт троюродного братишку, подсказала этот магазин. Здесь ей и удалось купить за 4600 рублей спальный мешок. «В других магазинах, — удовлетворенно сообщила Татьяна, — их уже нет».

Муж уже ждет отправки в зону СВО. Она рассказывает, что спальный мешок ему не дали: «Кому-то снаряжения не хватает». Пока он просил только его и коврик, чтобы можно было сидеть на земле. Но она хотела приобрести еще и форму. Нужного 46-48-го размера не оказалось: остались большие размеры, начиная с 50-го. Берцы она не покупала: «Надеемся, что дадут».

По некоторым оценкам, собрать мобилизованного стоит в районе 50 тысяч. «Все зависит от стоимости: где что будешь брать», – комментирует покупательница Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татьяна наслышана, что собрать мобилизованного стоит в районе 50 тысяч. Лично она пока потратила около 20 тысяч рублей. «Все зависит от стоимости: где что будешь брать», — замечает она. Один рюкзак она намеренно купила маленький — для всяких мелочей: обошелся в 2,5 тысячи. Столько же пришлось потратить и на термобелье. «Рюкзаки по 60-80 литров стоят очень дорого. Поэтому мы решили купить рыболовный — он тоже на 60 литров, но стоит всего тысячу рублей», — делится она лайфаком.

У Татьяны четверо детей – 13 лет, 10,5, 6,5 и 1,5 года (с последним она еще находится в декретном отпуске). У них другой биологический отец, но муж хотел их усыновить: не успел.

Когда объявили мобилизацию, Татьяна с семьей отправились к родителям супруга в Пестрецы, чтобы поддержать его младшего брата: «Думали, что 25-летнему братишке, который 4 года назад пришел из армии, повестка придет раньше». Но на деле ее получил 31-летний муж Татьяны, который во время службы в армии, 13 лет назад, был помощником гранатометчика. Повестку вручил военком, когда они были в гостях.

Из военкомата Пестрецов его в числе других мобилизованных вывезли сначала в танковое училище в Казани. А уже ночью они отбыли на «Казань Экспо».

Для усыновления четверых детей муж должен подать иск в суд. Но сделать это он, понятное дело, пока не может. Хотя оригинал заявления на усыновление у него при себе, как и свидетельства о рождении всех детей, а также согласие бывшего мужа на усыновление детей и заявление на имя военкома.

Но Татьяна говорит, что никто у него никаких справок не взял. Сказали, что им нужен только военный билет.

Что будет делать многодетная мама, она пока не представляет. Единственным кормильцем семьи был супруг.

Женщина рассказывает, что звонила в военкомат. Там ей посоветовали обратиться на горячую линию 122. Она оставила там жалобу. Кроме того, обратилась к Президенту РТ Рустаму Минниханову. Теперь ждет результат: «Может быть, что и получится».

Петр: «Если форму предоставят, то тактические перчатки и балаклаву в армии, к сожалению, не выдают» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Тактические перчатки и балаклаву в армии, к сожалению, не выдают»

Петру, а ему 29 лет, по специальности водитель, тоже пришла повестка. Он решил кое-что прикупить дополнительно перед отправкой в зону СВО. «Если форму предоставят, то тактические перчатки и балаклаву в армии, к сожалению, не выдают», — говорит он. Мужчина сообщил, что объехал несколько казанских военных магазинов и нигде того, что он хотел купить, не нашел.

«В дефиците и спальные мешки. Вообще все скупают», — делится он своими наблюдениями и замечает, что цены растут. Так, по его словам, если раньше те же перчатки стоили 900 рублей, то сейчас их стоимость поднялась уже до 1,2 тыс. рублей. Рост процентов на 15.

«Всю военную амуницию сейчас скупают, как раньше гречку. Даже те, кому еще не надо. Если понадобится, где потом искать?» — вторит ему другой мобилизованный, Рафаэль. Какие-то вещи он заказал на маркетплейсах. Остальное решил докупить непосредственно в магазинах. «Я много чего хочу приобрести, — заметил он. — Но здесь ничего из этого нет».

Третий покупатель подтвердил, что в других магазинах искать недостающее бесполезно: «По всему городу так: практически ничего нет. Ни перчаток, ни балаклав, ни берцев».

Котелки, фляжки и фонарики так же пользуются большим спросом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также покупатели ищут котелки, фляжки и фонарики. «Возьмите котелок. Тут недорого», — участливо посоветовал корреспонденту кто-то из посетителей. Рекомендовала сделать покупку пожилая супружеская пара, которая купила котелок для мобилизованного сына. Ему 25 лет. Недавно служил в армии.

По их словам, экипировка обходится тысяч в 15-20. Пока они «купили всякие мелочи». «Что сын просит, то мы и приобретаем», — подытожили они. Сейчас ищут боты с мехом.

Корреспонденты «Татар-информа» встретили в магазине и контрактника. Он шесть месяцев был в зоне СВО, сейчас дома «на передышке», но скоро возвращается обратно. Он подтверждает, что люди правильно делают, что закупаются: «Элементарное все дадут. Но если хочешь что-то поудобнее и полегче, лучше купить». Он тоже оценил: «Цены поднялись».

В магазине говорят, что с момента объявления частичной мобилизации продажи у них выросли в 2-3 раза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продавец магазина «Формекс», в который то и дело заходили новые покупатели, призналась корреспонденту агентства, что у них тоже «практически все закончилось». «Ждем новые поставки. Обувь придет 4 октября. «Горки» (теплый горный костюм) поступят в субботу», — сообщила она.

Люди, как сами мобилизованные, так их друзья и родители, судя по всему, разбирали остатки. На прилавке перед кассой то и дело оказывались военная форма, шапочки, перчатки.

В магазине говорят, что с момента объявления частичной мобилизации продажи у них выросли в 2-3 раза. Первыми кончились берцы. Сейчас они остались только маленького размера. И это при том, что в «Формексе» есть собственное производство. Одежду они шьют сами, закупают только обувь. Тем не менее, например, термобелье из новых поставок, по словам продавцов, уже дороже прежнего процентов на 10.

В аптечке автомобилиста есть многое из того, что необходимо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Купите аптечку автомобилиста. И женские тампоны не забудьте»

В числе покупателей другого «Военторга», на Сибирском тракте, корреспондент «Татар-информа» встретила жительницу Елабуги Алсу Довлатову. Женщина приехала вместе с дочкой купить экипировку зятю-казанцу. Его уже вот-вот отправят в зону СВО. Пока он вместе с другими мобилизованными так же находится на «Казань Экспо».

В частности, они ищут обувь, так как их родственнику выдали берцы, в которых он «уже убил свои ноги». Хотят купить ему удобные, «пусть даже они будут стоить 10 тысяч рублей». Причем, по словам женщины, зятя Айнура отправили на сборы вместе с братом-близнецом Ильнуром (в ноябре им должно исполниться по 28 лет).

«Одному купишь, а другому как не купить?» — задается резонным вопросом она. Но пока не нашли, что искали. «Проходим уже третий или четвертый магазин — нужного размера нет», — посетовала елабужанка.

Собеседница агентства рассказала, что они уже собрали набор необходимых медикаментов. Она упомянула, что список лекарств был указан на оборотной стороне повестки. «Купите “Аптечку автомобилиста”. В ней есть многое из того, что необходимо. Остальное можно докупить: всякие “супрастины”, шприцы, бинты, зеленку, йод, перекись водорода, — со знанием дела напутствовала Алсу. — И женские тампоны не забудьте».

На удивленный вопрос журналиста, для чего они нужны, она терпеливо пояснила, что тампоны используют при ранении: «Прямо в рану их трамбуют, так как они хорошо впитывают кровь».

Фармацевт уверяла, что никаких проблем нет: все есть в неограниченном количестве. И «аптечки автомобилиста» пока что не смели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аптечным учреждениям, судя по всему, ажиотажного спроса, подобного тому, что пережили военкоматы, удалось избежать. По крайней мере, в трех первых попавшихся нам по пути аптеках (все они расположены рядом с военторгами) повышенного спроса на какие-либо медикаменты не заметили.

В первой сообщили, что у них чуть активнее, чем раньше, стали закупать йод, зеленку и жгуты. Но никаких проблем нет: все это есть в неограниченном количестве. И «аптечки автомобилиста» пока что не смели. Как минимум одна в аптеке, в которую мы заглянули, была в наличии. Фармацевт уверяла, что это не остатки: больше двух они обычно и не держат.

Собеседница агентства сказала, что точно такая же ситуация и в других аптеках ее сети в разных частях города: она каждый день работает в разных.

В другой рассказали, что всего один посетитель за день спросил перекись, обезболивающее и жгуты. Все это они тоже могут продать, за исключением жгутов. Их запасы иссякли. А «аптечками автомобилиста» у них пока никто не интересовался.

В третьей в разгар рабочего дня фармацевт за витриной с лекарствами скучала. Там не то что повышенного спроса, вообще никто ничего не покупал.

Марат Муртазин: «Работаем также с Белоруссией. У них, например, хорошая обувь и “горки”. У нас одевается в основном спецназ, Росгвардия и другие силовые структуры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Падаю с ног от усталости: по 200 покупателей в день»

«Просто падаю с ног от усталости: мобилизованные идут с утра до вечера, по 200 человек за день», — такими словами встретил корреспондентов «Татар-информа» владелец другого «Военторга», так же на Сибирском тракте, Марат Муртазин. Он сам стоял за прилавком.

Мужчина рассказал, что у него необычный магазин: в нем продается иностранное обмундирование. «Но не китайское», — подчеркнул он.

«Например, представлены перчатки американского бренда Mechanix. Есть “неубиваемые” баулы Бундесвера производства Германии. Они вечные. За короткое время один и тот же клиент купил два баула. Спрашиваю: “Что случилось?” Говорит: “Попал под бомбежку”», — рассказывает собеседник агентства.

«Как ни странно, предлагаем вещи из недружественных стран, но зато качественные, — добавляет он. — Работаем также с Белоруссией. У них, например, хорошая обувь и “горки”. У нас одевается в основном спецназ, Росгвардия и другие силовые структуры».

«Предлагаем вещи из недружественных стран, но зато качественные» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Белорусские берцы здесь стоят 7,2 тыс. рублей. Поставщики уже просят 8 тыс. рублей, значит, в розницу они будут стоить под 9 тысяч.

По его словам, вырос срок доставки товаров. Например, перчатки Mechanix нужно ждать 90 дней. «Ну кто будет ждать несколько месяцев?! Не будешь же во время боевых действий ходить в варежках. А это специальные тактические перчатки. Они и “телефон в руках держат”, и защиту имеют», — говорит он.

Владелец магазина сказал, что досконально разбирается и в достоинствах, и в недостатках ботинок-берцев. «Лучше брать с мембраной. Это прокладка, которая дышит и не позволяет воде зайти». Но и стоят они 16 тысяч рублей. «Зато в России таких нет. Если найдете, я вам бесплатно отдам», — продвигает он маркетинговый ход.

Директор «Военторга» с сожалением говорит, что покупатели на фоне объявленной мобилизации «хватают все подряд». «Люди не понимают, что нужно, и приходят в полной растерянности. Или, например, ищут белье за 800 рублей. Ну как оно может столько стоить? Хорошее термобелье обойдется минимум в 5-6 тысяч», — комментирует он запросы покупателей.

Что касается будущих поставок, он говорит, что старается держаться за белорусских поставщиков: «Но поставок нет. Цены растут. Пока продаем старые запасы. Самое страшное, что по импорту уже идет запрет. Наши поставки пока еще идут, но продолжать опасно. И деньги могут зависнуть, и товар. Сейчас вот Финляндия перекрыла свои границы. Посылать деньги на деревню дедушке не хочется».

Владелец военного магазина сообщил, что у него уже застрял где-то товар на миллион рублей, не уточнив, в какой именно стране. Предприниматель пояснил, что берет товар у посредников.

Обмундирование начинается с ног. Обувь лучше брать с мембраной. Это прокладка, которая дышит и не позволяет воде зайти Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Например, ждет поставки чешской обуви Prabos, которой даже гвозди нипочем: «Деньги отправили еще в июле. Поставить должны только сейчас».

«Обмундирование начинается с ног», — утверждает он.

Между тем магазин наполнялся покупателями. Один из посетителей убедился, что нужного ему размера перчаток уже нет. Другой не мог остановить свой выбор на конкретной модели. И выбирал, судя по всему, дистанционно с самим мобилизованным по видеосвязи.

Владелец магазина говорит, что «размеры уже выбиваются». Было 100 пар хваленых американских перчаток (каждая, между прочим, стоит 4200 рублей), но уже почти ничего не осталось. А новые будут только через 3 месяца.

«Зимние берцы давайте!» — требовательно скомандовал другой покупатель.

«Их нет», — и его разочаровал Муртазин.

Хозяин «Военторга» рассказал «Татар-информу», что снял на Avito объявления о продаже своего товара, за что его уже «матюкают». «Но я сказал, что пока своих в Татарстане не обеспечу, объявления не верну», — заявил он. Директор магазина гордится тем, что он патриот.

Предприниматель – член Ассоциации малого бизнеса РТ. «Вчера было 20-летие ассоциации, мне там должны были вручить грамоту, а я не смог на него поехать. Торгую здесь до 9 часов вечера, — говорит он. — Мы тут даже не успеваем продавать. Уже и жена, и хороший друг приходили помогать: невозможно. Всем же нужно бегом-бегом», — рассказывает он.

Впрочем, не всех привела в «Военторг» острая необходимость. Тихая интеллигентная Нурия апа, по виду пенсионного возраста, призналась, что зашла пока «просто присмотреться». Она рассказала, что повестка сыну не приходила. Женщина добавила, что сын о ее визите в магазин не знает.

«Торгую здесь до 9 часов вечера. Мы тут даже не успеваем продавать. Всем же нужно бегом-бегом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В «Батальоне» очередь стояла даже на улице

Менеджер Дмитрий из магазина «Военка», тоже на Сибирском тракте, рассказал «Татар-информу», что их магазин вообще-то специализируется на рыбацком, охотничьем снаряжении и одежде для отдыха в городе. Но у них всегда было много товаров и для армии или двойного назначения. Поэтому магазин тоже пережил небывалую популярность со стороны мобилизованных и их родственников.

Покупателей было довольно много: «Порядка 200 человек в день». Это при том, что до объявления частичной мобилизации сюда за день заглядывали не больше 50 человек: «Да и то по большей части посмотреть что-то под сезон на охоту».

«У нас еще что, — заметил молодой человек. — В магазине «Батальон» на улице Сеченова очередь, говорят, вообще стояла аж на улице». Он объясняет это тем, что эта торговая точка изначально занималась военной формой: «Силовики их просто лучше знают».

«В первую очередь пользуется спросом термобелье, теплые носки, шапки, перчатки, костюмы, спальные мешки, карематы (коврики, которые можно сложить и использовать как сиденье, – прим. Т-и), сидушки, — говорит Дмитрий. — По наличию при таком спросе, конечно, не справляемся. Что-то привозим. Пытаемся оперативно добыть, достать. Но дефицит есть.

Он тоже не стал скрывать, что «уже почти все кончилось». Менеджер рассказал, что они стараются как можно быстрее получить товар у поставщиков: «Сами на машине ездим в другой город. Забираем, здесь ночью выгружаем, чтобы утром уже иметь возможность продавать».

В магазине «Военка» пока держат старые цены: «Мы сейчас продаем тот ассортимент, который есть в наличии, по ценам, которые были до начала всего этого ажиотажа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены у поставщиков, по его словам, выросли. Причем у всех по-разному: «У кого-то более-менее укладывается в рамки сезонного повышения. Например, зимний ассортимент, который покупаем в этом году, стоит уже процентов на 15-20 выше. Но так бывает: дорожает материал и все остальное». А какие-то поставщики, говорит он, сейчас вообще отказались поставлять по оптовым ценам: «Дают маленькую скидку от розничной цены, которая даже поставку и налоги не покроет. Поэтому с кем-то мы, к сожалению, расстаемся».

Владельцы «Военки», утверждает Дмитрий, пока держат старые цены: «Мы сейчас продаем тот ассортимент, который есть в наличии, по ценам, которые были до начала всего этого ажиотажа».

Дмитрий тоже выделяет в числе прочих запасливых: «Есть среди покупателей и те, кто думает, что их могут призвать, и чтобы потом не бегать, не искать экипировку в пустых магазинах, они стараются купить все необходимое сейчас. Тем более что и цены пока еще более-менее приемлемые».

В Татарстане работает мобилизационная комиссия, которая ежедневно отчитывается Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о ходе призыва жителей республики в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

Накануне после очередного доклада Минниханов дал поручение Правительству республики обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Таким образом, республика частично возьмет расходы на себя.