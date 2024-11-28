В казанских поселках Константиновка и Кадышево завершена реконструкция мостов

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В поселках Константиновка и Кадышево столицы Татарстана завершилась реконструкция мостов через реки Вертелевку и Солонку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В поселке Константиновка на мосту через Вертелевку организовали две полосы для движения транспорта и тротуар шириной 1,5 м. В процессе реконструкции оказались переложены сети связи, электричества и водоснабжения. Установлены элементы безопасности и фонари.

В поселке Кадышево на мосту через Солонку расширили тротуары с 1,2 до 1,5 метра, а проезжую часть — с 7 до 8 метров за счет двух полос безопасности. У сооружения укрепили опоры и береговые откосы, переустроили инженерные сети. Также здесь установлены новые фонари и дорожные знаки.

Комплексная реконструкция обоих мостов началась весной этого года. По информации городского Комитета внешнего благоустройства, объекты прослужили более 30 лет и находились в предаварийном состоянии. Сейчас рабочие благоустраивают территорию около мостов и устанавливают очистные сооружения.

В этом же году в Казани в рамках подготовки к саммиту БРИКС был модернизирован мост Миллениум.