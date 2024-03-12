Мосты в казанских поселках Константиновка и Кадышево реконструируют в 2024 году

В этом году в Казани запланирована реконструкция мостов в поселках Константиновка и Кадышево. На работы из бюджета Татарстана уже выделено более 284 млн рублей, рассказали в мэрии столицы РТ.

В рамках реконструкции мосты в Кадышево и Константиновке будут полностью перестроены — проезжие части расширят, обновят ограждение и оборудуют ливневые канализации.

Первая конструкция, которую ожидает обновление, проходит через реку Солонку в Кадышеве. Мост был построен в 1974 году и находился в предаварийном состоянии. Разработка документации была проведена в 2022 году.

Планируется переустройство моста, в том числе опор, пролетных строений, полотна и подходов к сооружению.

В результате протяженность моста увеличится более чем на 5 метров, тротуары расширят на 0,3 метра, а проезжая часть — на 1 метр за счет двух полос безопасности. Кроме того, рядом с переходными плитами появится барьерное ограждение высотой 75 сантиметров.

Техобследование моста через Вертлевку в Константиновке тоже проходило в 2022 году. Состояние моста, возведенного в 1990 году, оценивалось как предаварийное. По заказу «Главтатдортранса» он тоже будет переустроен. Протяженность конструкции вырастет сразу на 36,5 метра — до 49,02.

Проведенные работы значительно увеличат пропускную способность моста: за счет добавления новых полос движения, расширения проезжей части, оборудования полос безопасности. Помимо этого, после реконструкции тротуар, который раньше был отдельным мостом, войдет в тело основной конструкции.

Рабочие оборудуют ливневую канализацию, очистные сооружения и освещение. Перильное ограждение заменят на парапетное высотой 85 см в зоне трубы и на подходах.

Третий участок работ, запланированый на этот год, второй этап ремонта моста Миллениум — на участке от ул.Вишневского до пр.Амирхана.

Всего с 2020 года в Казани построили, реконструировали и отремонтировали 11 мостов и путепроводов. В 2023-м был установлен рекорд — одновременно работа шла на шести сооружениях. Мосты были реконструированы и отремонтированы в жилых массивах Киндери, Куземетьево, Борисоглебское, на ул. Назарбаева и на первом участке Миллениума. Также началось строительство моста через Монастырскую протоку на ул.Технической — работы завершат в этом году.