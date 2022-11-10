В казанском поселке Кадышево реконструируют мост через реку Солонку

Власти Казани утвердили проект планировки территории для реконструкции моста в поселке Кадышево Авиастроительного района через реку Солонку. Мост будет расположен на пересечении ул.Советская с руслом реки, а площадь территории, отведенной под объект, составит 5114 кв.м. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

По проекту, длина моста составит 32,2 метра, ширина – 14,5 метра, габарит ездового полотна – 10 метров. Мост с двух сторон оборудуют тротуаром шириной 1,5 метра. Опоры и пролетные строения моста будут выполнены из железобетона, дорога и тротуары – из асфальтобетона.

«Границы зон планируемого размещения линейного объекта определены с учетом существующих земельных участков», – говорится в постановлении.

Для проведения работ предусмотрены вынос сетей и строительство ливневой канализации. Реконструкцию планируется провести с соблюдением всех требований для защиты окружающей среды, подчеркивается в документе.

Напомним, в этом году стартовала федеральная программа по капремонту и реконструкции аварийных мостов. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» от Татарстана заявлено 327 аварийных мостов, из них 78 региональных и 349 муниципальных. В том числе работы затронут мост «Миллениум».