В казанском поселке Константиновка реконструируют мост почти за 112 млн рублей

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На реконструкцию моста в поселке Константиновка Советского района столицы Татарстана планируется направить более 111,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о мосте через ручей Вертелевка, расположенном у перекрестка улицы Школьная и Мостового переулка.

Существующий мост планируется заменить на водопропускную квадратную двухочковую трубу. Длина нового сооружения составит 24,51 погонных метра.

Подрядчику предстоит полностью разобрать существующие конструкции (включая пешеходный мостик), установить свайный фундамент, собрать пропускную трубу из железобетонных элементов, засыпать ее землей, обустроить участок автодороги и рекультивировать территорию.

Во время строительства нового моста движение транспортных средств будет осуществляться по временной объездной дороге, которую впоследствии придется демонтировать.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Необходимые средства поступят из федерального (почти 90,6 млн рублей) и республиканского (свыше 21,2 млн рублей) бюджетов.

Заявки принимаются до 12 марта, исполнителя определят 14 марта. От подрядчика потребуется сразу после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 20 ноября текущего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 117 млн рублей отремонтируют два моста.