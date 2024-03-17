В Казани жительница блокадного Ленинграда проголосовала на выборах Президента

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В Казани на выборах Президента РФ проголосовала ветеран войны, жительница блокадного Ленинграда, а ныне Московского района Людмила Хитрина. Члены избирательной комиссии пришли к ней домой для того, чтобы она смогла отдать свой голос, передает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

«Голосование на дому — хороший способ поучаствовать в выборах для тех, кто не может прийти на избирательный участок по уважительной причине», – отмечается в сообщении в телеграм-канале.

В 1942 года Людмила Александровна была эвакуирована вместе с семьей из блокадного Ленинграда по Дороге жизни через Ладогу. Позже семья переехала в Казань. Людмила Александровна закончила школу №32 Кировского района, всю свою жизнь посвятила профессии бухгалтера. В этом году ей исполняется 89 лет, но несмотря на почтительный возраст, она продолжает принимать активное участие в жизни страны.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».