news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 24 июля 2024 07:10

В Казани завершается обновление фасадов анатомического театра к саммиту БРИКС

Скопировать ссылку
В Казани завершается обновление фасадов анатомического театра к саммиту БРИКС
Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В преддверии саммита БРИКС в столице Татарстана проводится обновление фасадов анатомического театра КГМУ. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«На данный момент выполнена покраска поверхностей стен с предварительной подготовкой в соответствии с согласованными колерными решениями. Устранен отслоившийся штукатурный слой, произведена просушка стены и ее оштукатуривание. Работы выполнены на 85%», — рассказал глава ведомства Иван Гущин.

«На стадии завершения — окраска оштукатуренной поверхности стен и архитектурно-декоративных элементов фасадов», — уточнил руководитель комитета.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Анатомический театр строился с 1834 по 1837 год как часть ансамбля Казанского университета, создававшегося по проекту архитектора Михаила Коринфского. Композиционным центром трехэтажного здания является увенчанная куполом ротонда с восемью колоннами ионического ордера.

Изначально стены были выкрашены «дикой краской» — смесью серого или серо-голубого цвета из сажи, белил и голландского черного красителя. Благодаря этому анатомический театр выделялся на фоне песочно-желтых корпусов библиотеки и химической лаборатории. Неизвестно, когда он стал белым — это могло произойти после городского пожара 1842 года. Тогда огонь уничтожил обсерваторию, но библиотека и анатомический театр пострадали незначительно.

Латинская надпись на фризе ротонды Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae («Здесь место, где смерть помогает жизни») была выбита только в 1970 году. В 1988-м здание реконструировали, были укреплены купол и стены.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
читайте также
Подготовка двух вокзалов Казани к БРИКС обойдется в 350 млн рублей
В Казани за библиотекой Лобаческого к саммиту БРИКС разобьют новый сквер
В Казани за библиотекой Лобаческого к саммиту БРИКС разобьют новый сквер
Проект нового сквера КФУ рядом с библиотекой Лобачевского прошел экспертизу
Проект нового сквера КФУ рядом с библиотекой Лобачевского прошел экспертизу
#казанский университет #КГМУ #брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2