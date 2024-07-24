В Казани завершается обновление фасадов анатомического театра к саммиту БРИКС

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В преддверии саммита БРИКС в столице Татарстана проводится обновление фасадов анатомического театра КГМУ. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«На данный момент выполнена покраска поверхностей стен с предварительной подготовкой в соответствии с согласованными колерными решениями. Устранен отслоившийся штукатурный слой, произведена просушка стены и ее оштукатуривание. Работы выполнены на 85%», — рассказал глава ведомства Иван Гущин.

«На стадии завершения — окраска оштукатуренной поверхности стен и архитектурно-декоративных элементов фасадов», — уточнил руководитель комитета.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Анатомический театр строился с 1834 по 1837 год как часть ансамбля Казанского университета, создававшегося по проекту архитектора Михаила Коринфского. Композиционным центром трехэтажного здания является увенчанная куполом ротонда с восемью колоннами ионического ордера.

Изначально стены были выкрашены «дикой краской» — смесью серого или серо-голубого цвета из сажи, белил и голландского черного красителя. Благодаря этому анатомический театр выделялся на фоне песочно-желтых корпусов библиотеки и химической лаборатории. Неизвестно, когда он стал белым — это могло произойти после городского пожара 1842 года. Тогда огонь уничтожил обсерваторию, но библиотека и анатомический театр пострадали незначительно.

Латинская надпись на фризе ротонды Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae («Здесь место, где смерть помогает жизни») была выбита только в 1970 году. В 1988-м здание реконструировали, были укреплены купол и стены.