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В Казани завершается обновление фасадов анатомического театра к саммиту БРИКС
В преддверии саммита БРИКС в столице Татарстана проводится обновление фасадов анатомического театра КГМУ. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
«На данный момент выполнена покраска поверхностей стен с предварительной подготовкой в соответствии с согласованными колерными решениями. Устранен отслоившийся штукатурный слой, произведена просушка стены и ее оштукатуривание. Работы выполнены на 85%», — рассказал глава ведомства Иван Гущин.
«На стадии завершения — окраска оштукатуренной поверхности стен и архитектурно-декоративных элементов фасадов», — уточнил руководитель комитета.
Анатомический театр строился с 1834 по 1837 год как часть ансамбля Казанского университета, создававшегося по проекту архитектора Михаила Коринфского. Композиционным центром трехэтажного здания является увенчанная куполом ротонда с восемью колоннами ионического ордера.
Изначально стены были выкрашены «дикой краской» — смесью серого или серо-голубого цвета из сажи, белил и голландского черного красителя. Благодаря этому анатомический театр выделялся на фоне песочно-желтых корпусов библиотеки и химической лаборатории. Неизвестно, когда он стал белым — это могло произойти после городского пожара 1842 года. Тогда огонь уничтожил обсерваторию, но библиотека и анатомический театр пострадали незначительно.
Латинская надпись на фризе ротонды Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae («Здесь место, где смерть помогает жизни») была выбита только в 1970 году. В 1988-м здание реконструировали, были укреплены купол и стены.
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