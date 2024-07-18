Подготовка двух вокзалов Казани к БРИКС обойдется в 350 млн рублей

В Казани к проведению саммита глав государств стран БРИКС проводятся работы по подготовке пассажирской пригородной инфраструктуры. На модернизацию технических средств транспортной безопасности вокзала «Казань» и «Казань-2» направлено 347 млн рублей, на ремонт пригородной железнодорожной инфраструктуры — 115 млн. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Готовим оба вокзала. В общей сложности выделено 347 млн рублей. На подготовку пригородной инфраструктуры — на обновление платформ и терминала на маршруте „Казань — Аэропорт“ — выделено 115 млн рублей», — сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Основную нагрузку в рамках саммита БРИКС примет ветка, которая связывает центральный железнодорожный вокзал Казани и аэропорт, рядом с которым располагается и выставочный центр «Казань Экспо», где будут проходить основные мероприятия.

«Основными объектами в проведении саммита БРИКС являются железнодорожные вокзалы „Казань“ и „Казань-2“. И в основном у нас будет задействована ветка „Казань — Аэропорт“, по которой гости и обслуживающий персонал смогут кратчайшим путем в кратчайшее время добраться до места проведения саммита — это центр „Казань Экспо“», — пояснил спикер.

Программа включает ремонт по шести объектов пассажирской инфраструктуры на маршруте «Казань — Аэропорт», а именно пассажирских платформ «Вахитово» (островная, береговая), «Березовая Роща», «Комбинат», «Юбилейная», «Столбище», «Аэропорт». К работам приступили на прошлой неделе.

Помимо этого, на обоих вокзалах созданы центры содействия мобильности, зоны для маломобильных граждан, которые включают в себя зал ожидания, а также адаптированную среду, в том числе санитарные комнаты.

В здании центрального вокзала предусмотрен уголок для пассажиров, которые едут с детьми и которым необходимо какое-то время ожидать своего поезда. На обоих объектах работают автоматические камеры хранения для того, чтобы пассажир мог разместить свои вещи, если есть разрыв между поездами.

«Оба вокзала и платформы оборудованы электронными табло для удобства пассажиров, чтобы можно было из любой точки посмотреть, куда отправляется или прибывает поезд, в какое время. Вся навигация у нас отработана», — отметил Александр Черемнов.

Также в ближайшее время на вокзале «Казань-1» к саммиту БРИКС планируется открытие бизнес-зала по типу аналогичного зала в аэропорту.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как ранее подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ожидается участие Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.