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Проект нового сквера КФУ рядом с библиотекой Лобачевского прошел экспертизу
К 220-летию Казанского университета рядом с библиотекой имени Лобачевского благоустроят сквер КФУ. Проект общественного пространства прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране культурного наследия.
Площадь земельного участка составляет более 1,7 гектара, территории проектирования — 3732 квадратных метра. Сквер разместится перед зданием библиотеки.
Планируется, что между новым общественным пространством и Ленинским садом устроят удобные пешеходные связи и создадут безопасные условия для отдыха студентов и преподавателей. Для этого в том числе выделят площадь перед объектом культурного наследия «Лестница в Ленинском саду» полукружием, выложив двумя типами брусчатки. Это позволит выделить входную группу в сквер по лестнице в зону утраченного памятника Владимиру Ленину.
Работы проведут в несколько этапов. Рабочие вручную демонтируют старые дорожки и проложат новые, бортовой камень заменят на новый. Затем на территории проведут дополнительное озеленение декоративными деревьями и кустарниками, оформив своеобразную живую изгородь. Также на территории установят 19 скамеек и 12 урн.
В ходе озеленения в сквере появятся молодые саженцы остролистного клена и клена приречного Гриннала, дерена белого, спиреи японской. Для живой изгороди используют снежноягодник и пузыреплодник калинолистный.
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