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Новости Татарстана и Казани
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В Казани вновь ограничат движение транспорта по улице Фучика из-за строительства метро
В столице Татарстана до конца июня ограничат движение еще по одному участку улицы Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 17 апреля до 30 июня окажутся перекрыты две полосы дороги около дома №108 по улице Фучика в направлении от улицы Ломжинская в сторону улицы Минская.
Причиной временных неудобств станут работы по строительству второй линии казанского метрополитена, пояснили в Комитете внешнего благоустройства города.
Два других участка улицы Фучика закроют с 12 апреля, а еще один будет перекрыт с 15 апреля.
Увидеть, как будут выглядеть новые станции второй ветки казанского метрополитена, можно в материале «Татар-информа».
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