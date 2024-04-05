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Общество 5 апреля 2024 15:26

В Казани почти на два года закроют участок ул.Фучика

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С 15 апреля в Казани ограничат движение по еще одному участку улицы Фучика. Проезд по нему будет перекрыт до 27 февраля 2026 года, сообщает мэрия со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города.

Решение принято относительно участка проезжей части от улицы Зорге до дома №30 по улице Сафиуллина. Здесь будут проводиться работы, связанные со строительством второй линии метро.

Напомним, что это ограничение не единственное — на разный срок перекрыты еще несколько участков улицы Фучика.

Подробнее о том, как будут выглядеть новые станции метро, можно узнать в материале «Татар-информа».

#ограничение движения #казанский метрополитен
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