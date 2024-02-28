Наука и волшебство в металле: раскрыты внешний вид и концепция новых станций метро Казани

Сегодня стало известно, как будут выглядеть первые три станции второй ветки метро Казани: «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». В оформлении много общего — будет преобладать металл, однако каждая из них будет иметь свое лицо, рассказала «Татар-информу» главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

По ее словам, во внешнем виде каждой из станций в той или иной степени отражены идеи участников двух конкурсов, однако команда «Татинвестгражданпроекта» привнесла в каждый из проектов свои идеи.

Первая станция — «Академическая» (предыдущее название «10-й микрорайон») — создана вокруг темы ядерного реактора, так как названа в честь физика-ядерщика Евгения Завойского. Архитектор Никита Веденеев поддержал тему конкурсанта, стилистически объединив потолок, стены, колонны, элементы декора и мебели.

«Архитектурная форма потолка как ключевой элемент интерьера была унифицирована и дополнена медными элементами — составной частью деталей реактора. Кроме того, Никита предложил усилить образ и интегрировал в мозаичное панно на тему ТВЭЛов (это основной элемент ядерного реактора)», — обратила внимание Валеева.

Следующая станция — «Зилант» (ранее известная как «100-летие ТАССР») связана конкурсной работой «Зилантова Пещера».

Однако, подчеркнула собеседница агентства, даже изначально не предполагалось подходить к предложению буквально — концепция выстроена на ассоциации о том, что каждая станция и есть пещера, в которую спускаются пассажиры.

Атмосферу волшебства здесь будут создавать обыгрыш идеи самоцветов за счет зеленой подсветки, а также небуквальное присутствие Зиланта и национального колорита: орнамента на колоннах, оформления их металлической чешуей, а также изображения изгиба хвоста Зиланта на потолке. Автор интерьера — архитектор Альфия Сайфутдинова.

Однако, заверила Елена Валеева, помимо «небуквального» посетители смогут увидеть и полноценное изображение Зиланта.

«Когда я предоставляла интерьеры Ильсуру Раисовичу (Метшину, мэру Казани — прим. Т-и), он предложил: „А давайте под названием станции разместим герб с Зилантом?“ Мы это с большим удовольствием сделаем во время реализации. Так что изображение Зиланта будет», — ответила она.

Интерьер станции «Тулпар» (бывшее название «Академика Сахарова») минималистичен, но будет выглядеть сказочным благодаря мягкой светодинамической подсветке колонн. В его основу легла не сама конкурсная работа, а идея оформления детскими рисунками. Один тематический конкурс — «Тулпар — сказочный конь» уже состоялся. Ближе к непосредственной работе над интерьерами, заметила Валеева, могут провести еще несколько, так как на станции будет много локаций для экспозиции.

«Кроме этого мы рассматриваем вариант с размещением медиастены вдоль всей платформы. Тогда можно будет менять рисунки и конкурсы устраивать, переходя по QR», — поделилась подробностями собеседница агентства.

Автор интерьера — архитектор Роберт Хабиров.

Первый участок второй ветки казанского метро будет состоять из четырех станций, однако по «100-летию ТАССР» («улица Юлиуса Фучика») ни одна из конкурсных работ не была удостоена внимания жюри. В настоящее время работой над ее интерьерами занимается Институт развития города, объяснила Елена Валеева.

Напомним, что 26 февраля стройплощадку будущей станции метро «Академическая» посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Когда планируется сдать станции, где все-таки планируется проложить метро дальше, можно узнать в материале «Татар-информа» «Тень второй ветки: что показали Минниханову и Метшину на стройке казанского метро».

Фото: предоставлены главным архитектором «Татинвестгражданпроекта» Еленой Валеевой