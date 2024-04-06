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Общество 6 апреля 2024 14:09

Из-за строительства метро в Казани до конца года перекроют участок улицы Фучика

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В Казани почти до конца года будет частично ограничено движение по улице Юлиуса Фучика – это связано со строительством второй линии метро. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом с 12 апреля по 20 декабря будет недоступен для автомобилей участок от дома №64 (корп.1) до проезжей части по улице Завойского.

Ранее сообщалось, что в Казани в связи со строительством метрополитена почти на два года закроют участок улицы Фучика.

#ограничение движения
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